05 декабря, 10:15

Происшествия

Алтайские врачи удалили пациенту зубы вместо опухоли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Алтайском крае врачи удалили пациенту зубы вместо опухоли. Случай будет рассмотрен профильными экспертами, заявили РИА Новости в краевом Минздраве.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Утверждалось, что мужчина лег на плановую операцию по удалению опухоли в лимфоузле, а очнулся без нескольких зубов. Родственники пострадавшего предположили, что хирург мог перепутать пациентов.

Ведомство запросило медицинскую документацию и объяснительные специалистов, которые оказывали помощь. По результатам рассмотрения будет дана оценка действиям врачей и приняты организационные меры.

Ранее в Бурятии медики перепутали результаты анализов двух пациенток, после чего одной из женщин по ошибке удалили здоровую почку. Врачей, которые провели операцию, привлекли к дисциплинарной ответственности. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

происшествиярегионы

