Россиянка получила 1 млн рублей компенсации за неудачную операцию в частной клинике

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Женщина из Ижевска через суд добилась компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей с частной клиники, которая оказала ей некачественную медицинскую помощь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По данным следствия, в 2021 году пациентка прошла процедуру видеоколоноскопии с последующим удалением полипов под общим наркозом в частной медицинской организации, после чего была выписана.

На следующие сутки у женщины возникла боль в животе и резко ухудшилось состояние. Ее срочно доставили в городскую больницу № 6, где нашли у нее в кишечнике перфорации, а также развитие гнойного перитонита.

Пациентке провели еще одну операцию. После нее она прошла длительную реабилитацию и в настоящее время продолжает профилактическое лечение против образования спаек, говорится в сообщении.

Представители частной клиники в ответ на иск заявили, что действовали согласно регламенту, а осложнения – следствие особенностей организма пациентки.

Суд, опираясь на материалы судебно-медицинской экспертизы, встал на сторону потерпевшей, признав, что "удаление полипа было проведено вопреки сложившейся практике".

Он частично удовлетворил иск, обязав клинику выплатить стоимость медуслуги в размере 20 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, штраф в размере 510 250 рублей, расходы по судебной медицинской экспертизе в сумме 164 600 рублей и государственную пошлину.

Ранее сообщалось, что американец отсудил 412 миллионов долларов из-за ненужных инъекций в пенис.

Он обратился в клинику для назначения заместительной терапии тестостероном и снижения веса. В результате ему поставили неверный диагноз. Назначенная терапия предполагала имплантацию тестостероновых гранул, а также инъекции в пенис.

После этого лечения мужчине потребовалась срочная операция.