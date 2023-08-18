В Англии медсестра роддома признана виновной в убийстве семи новорожденных

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Суд присяжных в Великобритании признал 33-летнюю медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шестерых малышей. Судебное разбирательство длилось примерно десять месяцев. Об этом рассказали в Independent.

Убийства совершались с июня 2015 года по июнь 2016 года в роддоме графства Чешир. Для вынесения приговора было заслушано в суде более 240 показаний свидетелей.

По информации источника, медсестра намеренно вводила младенцам в вены воздух или отравляла их инсулином. Кроме того, Летби перекармливала молоком детей, которые рождались недоношенными или имели физические отклонения. Один из них даже подвергался физическому насилию.

Мотивы преступлений до сих пор остаются неизвестными. Прокурор считает, что Летби получала от таких поступков "острые ощущения". Как сообщает источник, сотрудники полиции обнаружили в ее доме огромное количество записей об убийстве детей. Например, в одной из них говорится, что она "не была достаточно хороша". На других бумагах было написано: "Я зло, потому что сделала это" и "Я ужасный человек". Еще у нее нашли 257 заметок, где были расписаны детали смерти детей, включая количество введенных препаратов ребенку перед его гибелью.

По информации источника, вероятно, медсестре назначат пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии строгого режима, где находятся самые опасные преступницы Великобритании.

Ранее полиция британского графства Чешир обвиняла медсестру Люси Летби в убийстве 8 новорожденных и покушении на жизнь 10 младенцев. Полицейские обратили внимание на больницу Countess of Chester Hospital в 2017 году из-за высоких показателей смертности среди новорожденных.

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