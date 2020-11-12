Медсестре из Великобритании предъявили обвинения в убийстве 8 младенцев

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Полиция британского графства Чешир обвиняет медсестру Люси Летби в убийстве 8 новорожденных и покушении на жизнь 10 младенцев, сообщает ТАСС.

В настоящее время 30-летняя обвиняемая, работавшая в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital, арестована. Ее уже дважды брали под арест, но затем отпускали на свободу под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

Следствие изучало случаи смерти младенцев, произошедшие в период с июня 2015 по июнь 2016 год. В четверг обвинения против Летби формально выдвинет Уоррингтонский магистратский суд.

Полиция обратила внимание на больницу Countess of Chester Hospital в 2017 году из-за высоких показателей смертности среди новорожденных. Помогавшие расследованию врачи обнаружили тогда на телах умерших младенцев нехарактерные травмы.

Ранее прокуратура Франции обвинила экс-хирурга Жоэля Скуарнека в сексуальном насилии и домогательствах в отношении 312 человек.

Отмечается, что средний возраст предполагаемых жертв составляет 11 лет. При этом 265 жертвам Скуарнека было меньше 15 лет. По некоторым эпизодам Жоэль признал свою вину.

Все случаи насилия и домогательств произошли в период с 1984 по 2014 годы. Всего было идентифицировано 343 эпизода подобных действий, однако обвинения удалось предъявить лишь по 312 случаям.