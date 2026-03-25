25 марта, 15:11

Транспорт

В Московском метрополитене увеличили число указателей с отображением причалов

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Московском метрополитене увеличили число указателей с отображением ближайших выходов к причалам. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

При этом изображение кораблика и название ближайшего причала как прогулочного, так и регулярного речного транспорта представлено не только на указателях станций метро с номерами выходов и картой местности, но и на городских пешеходных стелах.

Ознакомиться с номерами маршрутов регулярных электросудов и найти ближайший выход к их причалам можно с помощью улучшенной наддверной навигации в поездах "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026" на 4 линиях метро. Также для этого подготовлена карта с оснащением станций эскалаторами, лифтами и пандусами на платформах.

В ближайшее время пассажирам предоставят возможность изучения пересадок на маршрутах речных электросудов на медиаэкранах в поездах метро, МЦК и наземном транспорте.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что на навигационных элементах метро представлены 9 причалов, которые находятся в 10 минутах от метро или являются конечными. Благодаря этому горожане смогут осуществлять пересадки между рельсовым и речным транспортом.

Всего, по словам Ликсутов, в этом месяце было обновлено около 30 указателей. На данный момент специалисты готовят навигацию к открытию 4-го маршрута регулярного речного электротранспорта Лужники – Киевский, который будет запущен в этом году.

Ранее в столичном метрополитене стартовали работы по обновлению навигации в преддверии запуска Рублево-Архангельской линии. Всего планируется модернизировать порядка 1,3 тысячи навигационных элементов на Большой кольцевой, Солнцевской, Филевской линиях и станциях МЦК. В частности, рядом с названием станции БКЛ "Народное Ополчение" уже начали указывать пересадку на будущую ветку.

Аналогичные пиктограммы в скором времени появятся напротив названий станций "Деловой центр" и "Шелепиха". Одновременно с этим обновят цифровые указатели на станции БКЛ "Марьина Роща". В свою очередь, на всех новых станциях Рублево-Архангельской линии установят цифровые указатели, позволяющие обновлять информацию удаленно.

Читайте также


Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

