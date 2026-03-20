20 марта, 11:58

Транспорт

В столичном метро начали обновлять навигацию к открытию Рублево-Архангельской линии

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метрополитене стартовали работы по обновлению навигации в преддверии запуска Рублево-Архангельской линии, сообщала пресс-служба Дептранса.

Всего планируется модернизировать порядка 1,3 тысячи навигационных элементов на Большой кольцевой, Солнцевской, Филевской линиях и станциях МЦК. В частности, рядом с названием станции БКЛ "Народное Ополчение" уже начали указывать пересадку на будущую ветку.

Аналогичные пиктограммы в скором времени появятся напротив названий станций "Деловой центр" и "Шелепиха".

Причем для минимизации неудобств работы проводятся в ночное время. Пока что пиктограммы будут скрыты за желтыми полупрозрачными стикерами, которые уберут после открытия 17-й линии. Одновременно с этим обновят цифровые указатели на станции БКЛ "Марьина Роща".

В свою очередь, на всех новых станциях Рублево-Архангельской линии установят цифровые указатели, позволяющие обновлять информацию удаленно.

"Сегодня уже более 90% москвичей живут в пешей доступности от станций метро, МЦК и МЦД. <...> Развиваем сеть метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для комфортного и быстрого передвижения по столице", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первый участок Рублево-Архангельской линии откроется в 2026 году. На пяти новых станциях разместят цифровые навигационные указатели, которые помогут пассажирам ориентироваться.

Как отмечал Собянин, общая длина ветки составит составит 27,6 километра. С ее помощью пассажиры смогут делать пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ.

