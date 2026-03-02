Первый участок новой Рублево-Архангельской линии столичного метро откроется в 2026 году

В 2026 году откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии, сообщил начальник навигационно-информационного комплекса метро Сергей Литвинович.

На пяти новых станциях разместят цифровые навигационные указатели, которые помогут пассажирам ориентироваться.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника службы внешних связей ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Бочков отметил, что Большая кольцевая линия полностью изменила поездки жителей Москвы и преобразила многие районы. Благодаря новым маршрутам и пересадкам пассажиры экономят до 45 минут в день.

