Новости

Новости

30 января, 10:29

Мэр Москвы

Собянин присвоил название "Новорижская" одной из строящихся станций метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строящейся на Рублево-Архангельской линии станции присвоили название "Новорижская". Она находится в районе Кунцево между 23-м километром Новорижского шоссе и 4-м километром Ильинского шоссе. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Длина Рублево-Архангельской линии составит 27,6 километра. С нее можно будет пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую (БКЛ) линии метро.

Первые станции строящейся ветки – "Деловой центр" и "Шелепиха" – открыли в 2018 году в составе БКЛ. Однако в данный момент они закрыты из-за работ по их интеграции с Рублево-Архангельской линией. Вместе с тем продолжается строительство остальных станций ветки.

Основные конструкции станции "Рублево-Архангельское" уже готовы на 70%. Рабочие уложили более 20 тысяч кубометров железобетона. В настоящее время на объекте идут монолитные работы и возводятся основные конструкции двух подземных переходов. Кроме того, специалисты трудятся на платформенном участке и в вестибюлях.

К 2030 году схема московского метро значительно расширится

мэр Москвытранспортметрогород

