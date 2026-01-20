Монолитные работы на станции "Остров мечты" метро Москвы выполнены почти на треть

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Монолитные работы на станции "Остров мечты" Бирюлевской линии метро Москвы завершены почти на треть, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сейчас идет устройство монолита. Его основные конструкции готовы на 30%: уложено более 7,5 тысячи кубометров бетона из общего запланированного объема в 25 тысяч", – уточнил он.

В настоящий момент рабочие завершили разработку котлована и заканчивают вынос инженерных коммуникаций. Монолитные работы, в свою очередь, продолжаются в районе будущей платформы – уже залит лоток, идет армирование платформы и возводятся путевые стены. Также метростроевцы работают в зоне будущей пересадки на Замоскворецкую линию.

"Почти завершены работы в демонтажной камере, откуда ранее тоннелепроходческие щиты "Елена" и "Эсмина" начали проходку в сторону соседней станции "Кленовый бульвар", – добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Станция "Остров мечты", расположенная между Южным ландшафтным парком и проспектом Андропова, появится рядом с детским парком развлечений "Остров Мечты". Отсюда можно будет пересесть на станцию "Технопарк" Замоскворецкой линии.

Ранее готовность станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро оценивалась в свыше чем 75%. На платформе завершена архитектурная отделка.

Оформление будет в стилистике первых станций метро Москвы. Основным акцентом стали два ряда колонн с подсветкой, которые образуют своды. Саму станцию планируется ввести уже в этом году.

