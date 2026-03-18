Москвичей предупредили о локальных перекрытиях в центре города 19 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Локальные перекрытия возможны в центральной части Москвы в четверг, 19 марта. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным департамента, привычное время в пути может быть увеличено. Жителям и гостям города рекомендовали строить маршрут перед поездкой, а также добавлять 20 минут к обычному времени в пути.

Кроме того, не стоит планировать поездки в часы разъездов: с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30. По возможности лучше использовать для передвижения по городу метро.

Ранее москвичей предупредили о временном ограничении проезда для транспорта на некоторых улицах в центре, на западе и северо-востоке Москвы. Меры связаны с проведением городских мероприятий.

В частности, с 23:00 19 марта до 11:00 следующего дня движения не будет на улице Дурова. С 00:01 до 11:00 20 марта нельзя будет проехать по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Большой Татарской, а также нескольким переулкам. Также с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на ряде улиц.