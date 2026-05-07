Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:30

Общество

В России утвержден ГОСТ о поддержании порядка на рабочем месте

Фото: depositphotos/blackzheep

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, содержащий рекомендации по организации рабочего пространства на основе знаменитой японской методологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

В основу документа лег метод 5S, включающий пять последовательных ступеней: сортировку, самоорганизацию, систематическую уборку, стандартизацию и совершенствование.

Согласно тексту ГОСТа, на этапе сортировки сотруднику предписывается четко разделять все предметы на рабочем столе. Вещи, используемые постоянно, и те, без которых работа невозможна, должны храниться отдельно от предметов, не задействованных в текущей деятельности.

Второй этап – самоорганизация – обязывает определить постоянное место для каждого объекта. Часто используемые инструменты и документы следует размещать в непосредственной близости от работника, а редко востребованные – в отдаленных зонах. Для удобства предлагается ввести маркировку мест хранения. Отдельное внимание уделено эргономике: расположение предметов должно минимизировать лишние перемещения персонала.

Третий принцип требует систематической уборки и постоянного поддержания чистоты, а также своевременного устранения самих источников загрязнения.

Стандартизация, четвертая ступень метода, подразумевает создание единого наглядного шаблона. В частности, рекомендуется использовать фотографию образцового состояния рабочего стола.

Этап совершенствования предполагает внедрение системы мотивации. Организациям советуют проводить конкурсы, соревнования и конференции, поощряя тем самым сотрудников за поддержание порядка.

Ранее в России был утвержден новый ГОСТ с требованиями к ИИ автомобилей. Нацстандарт ПНСТ 1056-2026 "Системы искусственного интеллекта на автомобильном транспорте. Мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу. Общие положения" устанавливает требования к нейросетевому помощнику.

Читайте также


общество

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика