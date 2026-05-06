06 мая, 21:49

Спорт

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков покинет клуб по окончании текущего сезона

Фото: ТАСС/Максим Константинов

39-летний вратарь "Зенита" Михаил Кержаков уйдет из клуба после завершения текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды.

В связи с этим заключительный в этом сезоне домашний матч "Зенита" против "Сочи", который пройдет 19 мая в рамках 29-го тура РПЛ, будет посвящен проводам вратаря.

Кержаков воспитывался в системе петербургского клуба. В составе "Зенита" он стал семикратным чемпионом России. Кроме того, он является трехкратным обладателем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка РФ. Футболист обладает рекордным количеством трофеев.

Ранее защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел в петербургский "Зенит", покинув московский ЦСКА. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/29.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За этот период он дважды выиграл Кубок России и один раз победил в Суперкубке страны. В составе сборной России защитник провел 19 матчей, забив 1 гол.

