Сикорский: Польша пропустит Фицо в Москву при разблокировке помощи Украине

Польша готова пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 9 мая при условии, что тот разблокирует помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции, передает Dennik.

По его словам, в этом случае Польша, возможно, пойдет на компромисс.

Фицо примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Он уточнял, что планирует встретиться с Путиным 9 мая.

На этом фоне власти Литвы и Латвии предупредили о закрытии своего воздушного пространства с целью не позволить политику посетить российскую столицу.

Тогда премьер Словакии пообещал найти другой маршрут. Спустя время Сикорский заявил, что вопрос пролета Фицо над территорией Польши разрешился. Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет.