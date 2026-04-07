Фицо подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы посетить празднование Дня Победы в Москве 9 мая. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Фицо рассказал, что 8 апреля он примет участие в церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин, после чего отправится в концентрационный лагерь в немецком городе Дахау.
В День Победы, 9 Мая, словацкий премьер намерен посетить Москву, а в июне – Нормандию, где примет участие в мероприятиях по поводу открытия Второго фронта.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии списка глав стран и правительств, которые посетят парад Победы на Красной площади в этом году. Однако российская сторона будет рада видеть на праздновании в Москве лидеров дружественных стран.
В рабочих планах Владимира Путина на 9 Мая уже значится проведение международных контактов с зарубежными государственными деятелями, которые приедут в Москву.
