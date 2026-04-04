Путин планирует провести контакты с зарубежными политиками 9 Мая

Фото: kremlin.ru

В рабочих планах Владимира Путина на 9 Мая значится проведение международных контактов с зарубежными государственными деятелями, которые приедут в Москву. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

Желание посетить российскую столицу на День Победы, по его словам, выразили уже несколько политиков. Москва, в свою очередь, подтвердила им приглашения.

При этом Ушаков не стал раскрывать имена и точное количество иностранных гостей.

9 Мая на Красной площади традиционно состоится парад Победы, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция мероприятия запланирована на 7-е число.

В этом году журналисты смогут получить аккредитацию на репетицию парада, на само мероприятие, а также на возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.