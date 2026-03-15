Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен приехать в Москву на празднование 81-й годовщины Победы. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале возглавляемой им партии "Направление – социальная демократия".

"<...> 9 мая я приму участие в торжествах победы над фашизмом в Москве, 6 июня я приму участие в (торжественной церемонии. – Прим. ред.) благодарности солдатам, которые в рамках Второго фронта в Нормандии в 1944 году пришли на территорию Франции", – сказал он.

В 2025 году на празднования в честь 80-летия Победы в российскую столицу прибыли Фицо, президент Сербии Александр Вучич и главы других государств.

Визит указанных политиков пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал актом героизма. По его словам, они продемонстрировали свою суверенную волю отдать должное Дню Победы, несмотря на неприкрытое давление.