Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы

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Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование в честь 80-летия Победы является актом героизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки", – сказал Песков в эфире Первого канала.

Вучич, Фицо и главы других государств прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. При этом СМИ писали, что власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать президенту Сербии и премьер-министру Словакии посетить российскую столицу.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что приезд президента Сербии в Москву на празднование 9 Мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению в ЕС. В ответ на это Вучич заявил, что даст серьезный ответ в случае претензий со стороны представителей Евросоюза в свой адрес.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас также выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые посетят Москву для парада Победы.