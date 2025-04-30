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30 апреля, 16:53

Политика

В ЕК пригрозили Вучичу последствиями из-за визита в Москву на 9 Мая

Фото: kremlin.ru

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила Сербии, что приезд президента страны Александра Вучича в Москву на празднование 9 Мая будет иметь последствия для переговоров по вступлению в ЕС. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

"Она заявила, что продолжит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия", – цитирует его РИА Новости.

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее выступила с угрозами "неких последствий" для тех представителей Евросоюза, которые планируют посетить Москву для парада Победы. Вместо этого она призвала их как можно больше посещать Украину.

В ответ на слова Каллас Вучич подчеркнул, что Сербия гордится своим значительным вкладом в борьбу с фашизмом на фоне попыток многих стран переписать историю. Он также отметил необходимость провести переговоры с "российскими друзьями по поводу дальнейшего газового соглашения".

В Москву на 9 Мая могут приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, ожидаются визиты председателя КНР Си Цзиньпина, палестинского лидера Махмуда Аббаса, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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