14 декабря, 14:08Политика
Вучич подтвердил договоренность с Фицо о поездке на парад Победы в Москву
Фото: AP Photo/Ronald Zak
Президент Сербии Александар Вучич заявил, договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Россию 9 мая 2025 года, чтобы посетить парад на Красной площади в Москве.
"9 мая – это День Победы над фашизмом, и мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву", – приводит слова сербского политика ТАСС.
В следующем году парад в российской столице будет приурочен к 80-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Ранее Фицо назвал присутствие на этом мероприятии личным долгом. По его словам, в Словакии знают о роли СССР в победе на фашизмом. Он также принял официальное приглашение на парад от Владимира Путина.