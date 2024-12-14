Вучич подтвердил договоренность с Фицо о поездке на парад Победы в Москву

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе приехать в Россию 9 мая 2025 года, чтобы посетить парад на Красной площади в Москве.

"9 мая – это День Победы над фашизмом, и мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву", – приводит слова сербского политика ТАСС.

В следующем году парад в российской столице будет приурочен к 80-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Ранее Фицо назвал присутствие на этом мероприятии личным долгом. По его словам, в Словакии знают о роли СССР в победе на фашизмом. Он также принял официальное приглашение на парад от Владимира Путина.

