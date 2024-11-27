Фицо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы в Москве

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил официальное приглашение от Владимира Путина на участие в праздновании 80-летия со Дня Победы, которое состоится в Москве 9 мая 2025 года, сообщает телеканал "360".

По его словам, у него как у главы правительства Словакии исключительный интерес принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом.

Ранее Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву по случаю 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Фицо отметил важность уважения государств, которые внесли вклад в освобождение от фашизма. До этого политик подчеркнул, что считает это своим личным долгом.

Между тем в Музее Победы на Поклонной горе прошла презентация плана мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Официальный логотип этих торжеств представил народный артист РФ Владимир Машков. На нем красным цветом изображен образ Родины-матери.

На официальном сайте празднования 80-летия may9.ru можно найти всю информацию о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование Дня Победы в 2025 году станет "очень крупным мероприятием". Он также рассказал о планах Москвы пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы. Песков отметил, что приглашены будут главы разных государств, а не только стран СНГ.