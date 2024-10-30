Песков рассказал о планах Москвы пригласить иностранных лидеров на парад Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пригласят иностранных лидеров из разных стран, а не только из стран СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По мере приближения к празднику мы, разумеется, проинформируем вас о том, кто это. Приглашается очень много глав государств", – сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о желании приехать в Москву в 2025 году для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Фицо, он считает это своим личным долгом.

Кроме того, в параде 9 Мая может принять участие расчет монгольских военных. В настоящее время возможность участия ВС Монголии в параде прорабатывается.