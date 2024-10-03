Фото: Татьяна Мастерова

В Капотне высадили 800 деревьев в преддверии 80-летия Победы. В традиционной акции Московского НПЗ по благоустройству района приняли участие волонтеры, ученики школы и жители района, сообщает пресс-служба предприятия.

По просьбам жителей в Капотне высадили клены, березы, дубы, вишни, сирень, можжевельник и другие растения. Участники акции озеленили сквер Героев-нефтяников, а также высадили саженцы вдоль главной улицы Капотни и во дворах. Зелеными изгородями скверы и газоны отделили от проезжей части.

"Очень символично, что Московский НПЗ в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне высаживает деревья у главного места памяти в Капотне: у памятника воинам-нефтяникам. Предприятие имеет богатую историю и чтит память, рассказывает поколениям о вкладе нефтяников в приближение Победы. Благоустроенная территория с новыми деревьями станет еще одним прекрасным уголком в ЮВАО", – заявила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Акция состоялась в 10-й раз, с 2011 года волонтеры высадили в районе более 7 тысяч саженцев.



"Юго-Восток – один из самых зеленых округов столицы. Очень важно, что самое активное участие в жизни районов принимают неравнодушные жители. Вы помогаете формировать новые общественные пространства, все более комфортную среду. Наши парки, улицы, скверы, дворы становятся еще уютнее и комфортнее, здесь приятно гулять, проводить время с семьей, заниматься спортом", – отметил префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин.

В свою очередь, генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер рассказал, что нефтяников всегда объединяли и объединяют добрые дела и традиции, а сотрудники предприятия хотят развивать и улучшать пространство вокруг себя.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и крупные улицы столицы этой осенью. Деревья для высадки подбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. Для украшения улиц и магистралей предпочтение отдается липам, кленам, вязам и декоративным яблоням.