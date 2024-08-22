Более 3 тыс деревьев украсят вылетные магистрали и крупные улицы Москвы осенью

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более трех тысяч деревьев украсят вылетные магистрали и крупные улицы столицы этой осенью, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр назвал высадку деревьев и кустарников одним из важнейших направлений для формирования комфортной городской среды. Озеленение общественных пространств, по его словам, играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва.

Деревья для высадки подбирают с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. Для украшения улиц и магистралей предпочтение отдается липам, кленам, вязам и декоративным яблоням.

Растения создают буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни.

Ранее об озеленении столичных магистралей рассказал Сергей Собянин. По его словам, их высадят на более чем 10 городских магистралях и крупных улицах столицы.

Мэр напомнил, что в 2023 году удалось посадить более четырех тысяч зеленых насаждений на 12 московских магистралях. В итоге липы, клены, вязы и яблони отлично прижились на Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском и Севастопольском проспектах, а также на ряде других дорог.