Собянин: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тысяч деревьев

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Более 3 тысяч деревьев высадят на более чем 10 городских магистралях и крупных улицах столицы, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Несколько лет мы успешно реализуем программу озеленения московских магистралей и крупных улиц – с 2021 года на них "выросло" более 21 тысячи зеленых деревьев и кустарников", – сказал он.

Так, в 2023 году удалось посадить более 4 тысяч зеленых насаждений на 12 московских магистралях. В итоге липы, клены, вязы и яблони отлично прижились на Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском и Севастопольском проспектах, а также на ряде других дорог.

Специалисты городского хозяйства также планируют обновить инфраструктуру трех крупных парков в ТиНАО. Благоустройство коснется спортивного парка "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочного парка "Сосны" в районе Бекасово и прогулочного парка "Ручеек" в районе Внуково. Последний раз их благоустраивали в 2013 году.

