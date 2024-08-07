Жители Войковского и Сокола голосуют за реконструкцию кинотеатров и благоустройство парка

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В московских районах Войковский и Сокол проходят пикеты, на которых все желающие могут поставить свою подпись под обращением за скорейшую реконструкцию кинотеатров "Варшава" и "Ленинград", а также благоустройство парка имени Воровского, передает Агентство "Москва".

Активные местные жители объединились, чтобы поддержать эти проекты директора учебно-методического центра "Авангард" Дарьи Борисовой.

"Я выросла в этом районе и помню, как ходила в "Варшаву" с друзьями. Очень хочется вернуть это место к жизни", – отметила жительница района Мария Петрова, поставившая свою подпись на пикете в районе Войковский.

В свою очередь, волонтер Артем Коломенский добавил, что данные кинотеатры являются частью истории столицы.

"Мы хотим, чтобы наши районы стали более комфортными и привлекательными для жизни. Кинотеатры – это не просто здания, это часть нашей истории и культуры", – подчеркнул он.

Также свою поддержку инициативе Борисовой выразили и жители района Сокол.

"Кинотеатр "Ленинград" – это наша гордость. Мы хотим видеть, как снова оживает культурный символ нашего района", – уточнила активистка Елизавета Орехова.

Кинотеатр "Варшава" в районе Войковский долгое время находится в запущенном состоянии. Старожилы района беспокоятся не только о внешнем виде здания, ставшего эстетически непривлекательным. Они еще опасаются возможных разрушений архитектурных конструкций в случае дальнейшего ненадлежащего ухода. Все эти вопросы, по словам общественников, снимет капитальная реконструкция кинотеатра и его превращение в современный семейный культурно-досуговый центр.

Также нуждается в благоустройстве и парк имени Воровского. Местные жители ждут, когда здесь восстановят аллеи, установят новые скамейки и освещение вдоль них, поставят новые детские игровые городки.

Тем временем активисты района Сокол собирают подписи в поддержку реконструкции в прошлом символа их района, старейшего кинотеатра "Ленинград". В этом здании команда Дарьи Борисовой предлагает разместить музей Первой мировой войны – кинотеатр стоит на месте бывшего кладбища ее героев.

Сбор подписей москвичей с просьбой рассмотреть возможность финансирования реконструкционных работ продлится до конца августа. Затем они будут переданы в столичную мэрию.

Ранее депутат Мосгордумы Ольга Мельникова передала в префектуру Южного административного округа столицы более 1,5 тысячи подписей жителей Нагорного района под коллективным обращением о комплексном благоустройстве Черноморского бульвара и прилегающей территории. Она уточнила, что жители хотят видеть на территории бульвара новые детскую и спортивную площадки, зону тихого отдыха, площадку для воркаута, цветники и газоны.

