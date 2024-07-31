Жители Печатников попросили благоустроить территорию рядом со школой на улице Гурьянова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жители района Печатники обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой оказать содействие в благоустройстве территории рядом со школой, расположенной на улице Гурьянова, доме 71. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Школа "Спектр" на улице Гурьянова, доме 71 – это одна из школ, которые сейчас ремонтируются по программе капитального ремонта. Здание находится в глубине жилого массива, и жители близлежащих домов попросили благоустроить территорию подхода к школе", – отметила Стебенкова по итогам встречи с активными жителями района и родителями учащихся школы.

Для того, чтобы сделать путь учащихся более удобным и безопасным, было предложено перенести калитку ближе к центру забора, так, чтобы она располагалась напротив входа в саму школу.

"Кроме всего прочего, предложено здесь сделать тротуарную зону для того, чтобы дети могли подойти к школе по тротуару как с одной стороны, так и с другой стороны. Поменять светильники в опорах освещения, асфальтировать полностью этот проезд, поставить соответствующие знаки", – добавила депутат.

Также поступило еще несколько предложений от жителей.

"Дорога, которая идет к школе, становится очень темной из-за того, что очень много деревьев, они разрослись. Особенно это заметно поздней осенью, в октябре. Надо будет жителям обсудить, насколько деревья можно кронировать. Кроме того, около детского сада жители предложили сделать зебру и положить два "лежачих полицейских", – подчеркнула Стебенкова.

Она обещала обратиться для решения вопроса благоустройства около школы в префектуру и управу.

Ранее депутат Мосгордумы Лариса Картавцева поинтересовалась, как выполняются работы по благоустройству детской площадки во дворе дома 11в по улице Плещеева. Реконструкция началась несколько дней назад и будет завершена до конца августа 2024 года.