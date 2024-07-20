Депутат МГД Картавцева рассказала о ходе благоустройства детской площадки в Бибиреве

Фото: телеграм-канал "МысКартавцевой"

Депутат Московской городской думы Лариса Картавцева поинтересовалась, как выполняются работы по благоустройству детской площадки во дворе дома 11в по улице Плещеева. Реконструкция началась несколько дней назад и будет завершена до конца августа 2024 года, сообщает Агентство "Москва".

В проекте благоустройства учтены пожелания жильцов дома, которые Лариса Картавцева лично собрала во время встречи с ними. После реконструкции детская площадка превратится в современный игровой кластер.

По просьбе жителей строители расширили ее, на ней появится травмобезопасное прорезиненное покрытие. Старые качели и карусели демонтировали, а на их месте установят новые. Игровая зона будет более функциональна, разнообразна, экологична и безопасна.

В частности, дети смогут развлекаться в большом игровом комплексе "Казак", кататься на карусели "Спираль", качелях "Радуга" и балансире "Дуга". Для самых маленьких оборудуют песочницу, а для родителей установят новые лавочки.

По словам Ларисы Картавцевой, необходимо увеличить количество лавочек на площадке и предусмотреть освещение в вечернее время.

"Я часто встречаюсь с жильцами домов, во дворах которых планируется благоустройство. После беседы с людьми их пожелания передаются в районную управу, где и принимается решение. Для меня важно, чтобы все пожелания жителей были выполнены", – сказала Картавцева.

Депутат Мосгордумы проинформировала, что до конца третьего квартала 2024 года в Бибиреве оборудуют новые детские и спортивные площадки по следующим адресам: улица Плещеева, дом 6; улица Плещеева, дом 10; улица Плещеева, дом 12; улица Плещеева, дом 14а; улица Плещеева, дом 14; улица Плещеева, дом 18, корпус 2; улица Плещеева, дом 22; улица Плещеева, дом 3; улица Плещеева, дом 23; улица Плещеева, дом 11; улица Плещеева, дом 11в; улица Плещеева, дом 20; улица Плещеева, дом 22а; улица Плещеева, дом 24; улица Плещеева, дом 30; Шенкурский проезд, дом 4; Шенкурский проезд, дом 8; Шенкурский проезд, дом 12; улица Пришвина, дом 21; улица Мурановская, дом 10; Алтуфьевское шоссе, дом 78.

Все работы выполняются в рамках целевой программы благоустройства территории 2024 года.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы в Ново-Переделкине. Мэр также пообщался с жителями района и сообщил о строительстве спортивного парка. По его словам, работы будут завершены до 1 сентября. Спортивный парк подойдет как для пожилых, так и молодых горожан, отметил он.