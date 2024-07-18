Депутат МГД Стебенкова поможет с благоустройством территории рядом со школой в Печатниках

Фото: vk.com/stebenkovalv

Жители столичного района Печатники обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой о благоустройстве территории рядом со школой "Спектр", расположенной по адресу улица Гурьянова, дом 71, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Состояние дорог на территории дворов оставляет желать лучшего. В асфальте довольно много ям, так что, когда идет дождь или снег, здесь просто не пройти. Освещение – явно недостаточное. Безусловно, микрорайон нуждается в обновлении. Мы собираем подписи под инициативой о благоустройстве территории. Надеюсь, осуществить задуманное удастся в ближайшей перспективе", – сказала Стебенкова.

Сама школа сейчас находится на капитальном ремонте. Ожидается, что он завершится к началу учебного года 2025–2026, но дворовая территория по соседству тоже нуждается в обновлении.

На данный момент собрано больше 200 подписей, но в планах активистов собрать от 800 до тысячи подписей. В том, чтобы привести в порядок территорию возле школы и детского сада, заинтересованы и родители школьников, и активные жители Печатников из соседних домов. По словам Людмилы Стебенковой, она намерена обратиться к городским властям с просьбой о проведении ремонтных работ, которые могут начать уже в этом году.

Между тем к началу нового учебного года завершится капитальный ремонт четырех школ в Марьине. Работы ведутся в корпусах школы № 2087 "Открытие", ГБОУ "Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы" и ГБОУ "Школа "Марьино" имени маршала авиации А. Е. Голованова".

Специалисты полностью изменят логистику, создадут универсальные многофункциональные кабинеты, большой зал для мероприятий. Вместо библиотеки появится медиатека, а также места для отдыха детей и учителей.