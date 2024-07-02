Сенатор Святенко: к учебному году 2025/2026 завершится капремонт четырех школ в Марьине

Фото: Александр Чикин

Депутат Московской городской думы, сенатор Инна Святенко ознакомилась с ходом ремонтных работ в школах района Марьино, вошедших в программу капитального ремонта, передает Агентства "Москва".

Ремонт ведется в четырех школах: корпусе школы № 2087 "Открытие" (улица Маршала Голованова, дом 9), корпусе ГБОУ "Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы" (улица Люблинская, дом 173) и двух корпусах ГБОУ "Школа "Марьино" имени маршала авиации А. Е. Голованова" (улица Донецкая, дом 14 и 14А).

"Капремонт должен завершиться к началу учебного 2025/2026 года. Полностью изменят логистику, создадут универсальные многофункциональные кабинеты, большой зал для мероприятий. Вместо библиотеки появится медиатека, где детям будет комфортно и интересно. Будут места для отдыха детей и учителей", – сообщила сенатор.

Вместе с директорами школ Святенко ознакомилась с ходом ремонтных работы и отметила, что модернизация существующей образовательной инфраструктуры включает в себя обновление фасада и кровли, замену окон и инженерных коммуникаций, работы по благоустройству школьных территорий – в школьных зданиях будет выполнен полный комплекс работ. По словам Святенко, для детей важно создать комфортную атмосферу, чтобы они учились с удовольствием, так как в стенах школы они проводят большую часть дня.

"Путь к высоким результатам учеников лежит через новый стандарт "Московской школы", которому скоро будут соответствовать все учебные учреждения столицы", – отметила сенатор.

В осмотре хода строительных работ приняли участие директор школы № 2087 "Открытие" Александра Воронова, директор школы "Марьино" имени маршала авиации Голованова" Яна Сарбеева, директор "Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы" Татьяна Смирнова.

Между тем в Москве построят свыше 100 детских садов в ближайшие три года. Во всех зданиях специалисты создадут необходимые условия для всестороннего развития детей: организуют функциональные залы, раздевалки, буфеты и многое другое. Особое внимание уделят вопросам безопасности – в детсадах установят охранные системы и пожарные сигнализации.

