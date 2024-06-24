Почти 30 соцобъектов возвели в Москве с января по май 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С января по май текущего года инвесторы Москвы ввели в эксплуатацию 28 социальных объектов, передает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, из этих построек 11 – это детские сады для 1 952 воспитанников, 2 – школы более чем на две тысячи мест, 7 – это спортивные объекты, а также 2 учреждения здравоохранения и 4 – культурно-просветительских.

"При этом четыре детских сада, школа и образовательный комплекс будут переданы в систему образования города Москвы", – добавил Ефимов.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что на территории ЖК "Остров" на Нижних Мнёвниках появился образовательный комплекс на 925 мест, из которых школьных 800, а дошкольных – 125. В свою очередь, в переулке Турчанинова в Хамовниках построили универсальный культурно-спортивный центр "Чайка", а в Западном Дегунине на Базовской улице – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Всего с начала 2024 года в Москве возвели 12 детских садов, из которых 11 – за счет внебюджетных источников и один – за счет средств городской Адресной инвестиционной программы.

Председатель комитета государственного строительного надзора (Мосстройнадзор) Антон Слободчиков подчеркнул, что строительство всех соцобъектов проходило под надзором ведомства. После окончания работ Мосстройнадзор проводил проверки и, при их успешном прохождении, оформлял заключения о соответствии объектов утвержденным проектам, а после этого застройщики получили разрешения на ввод зданий в эксплуатацию.

Ранее Сергей Собянин поделился планами о строительстве более 100 детских садов в ближайшие три года. Мэр напомнил, что создание социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений Москвы. Так, с 2011 года был возведен уже 431 детский сад, из которых 12 ввели в эксплуатацию лишь в 2024 году.

Собянин подчеркнул, что во всех зданиях специалисты создают необходимые условия для всестороннего развития детей: организуют функциональные залы, раздевалки, буфеты и многое другое. Особое внимание, по словам мэра, уделяется вопросам безопасности – установке охранных систем и пожарных сигнализаций.

