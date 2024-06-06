Более 50 новых объектов образования построят в ТиНАО к 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвесторы построят и введут в эксплуатацию 58 образовательных учреждений к 2027 году, 56 из них передадут городу. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учреждения появятся в районах Краснопахорском, Коммунарка, Внуково, Филимонковском, Троицк и Щербинка. Заммэра уточнил, что в ТиНАО будут возведены 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на 1 тысячу детей. В прошлом году там построили 27 образовательных учреждений.

"В детских садах оборудуют уютные групповые ячейки, залы для занятий, кружковые, кухни полного технологического цикла. В просторных групповых установят окна с увеличенным остеклением, оборудуют удобные выходы на улицу, игровые площадки", – подчеркнул глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В помещениях сделают современные кабинеты, в которых установят необходимое оборудование. Также проекты предполагают обновленные спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой. На территориях вокруг зданий благоустроят дворы со спортивными зонами.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 2011 года в Москве построили свыше 180 школ по индивидуальным проектам. Почти в каждое здание оснастили кабинетами 3D-моделирования и робототехники, а также кино- и фотолабораториями, вокальными и хореографическими студиями.

До этого стало известно, что в столичном районе Щукино появится детский образовательный комплекс, общая площадь которого составит почти 13 тысяч "квадратов". Более шести тысяч "квадратов" займет школа, а остальное – дошкольное отделение, объяснил Ефимов и указал, что для реализации проекта выделен земельный участок в 1,2 гектара.

