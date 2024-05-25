Новый образовательный комплекс построят в Южнопортовом районе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Образовательный комплекс возведут в столичном Южнопортовом районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

"Новое образовательное учреждение появится в составе многофункциональной комплексной жилой застройки по адресу: Волгоградский проспект, владение 32/4. В рамках проекта в учебном корпусе разместится начальная школа на 400 мест и детский сад для 150 воспитанников", – подчеркнул он.

В блоке начальной школы сделают учебные кабинеты, помещения для занятий во внеурочное время, кабинет учителя-логопеда, гимнастический и универсальный спортивные залы. Также в здании появятся групповые ячейки, кабинет для коррекционно-развивающих занятий, многофункциональные физкультурный и музыкальный залы.

Возле образовательного учреждения специалисты обустроят проезды, тротуары, игровые и спортивные площадки, физкультурно-спортивную зону и места для отдыха.

Ранее в поселении Кленовском и в Сосенском ТиНАО возвели школу и детский сад. Они были построены на средства столичной Адресной инвестиционной программы. Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе.

До этого руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что во втором квартале 2024 года на городские торги по аренде выставят три участка в ТиНАО. Земельные объекты общей площадью 0,4 гектара расположены в Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском поселениях.

