Детский сад и школу построили в ТиНАО по городской программе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школу и детский сад возвели в поселении Кленовском и в Сосенском ТиНАО. Они были построены на средства столичной Адресной инвестиционной программы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новое здание школы № 2 073 площадью 7,7 тысячи квадратных метров построено в селе Кленово поселения Кленовского. В ней смогут учиться 300 школьников. Уже открыт детский сад на 350 мест в поселке Коммунарка поселения Сосенского по адресу: Фитаревская улица, дом 9а", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В здании детсада сделали физкультурный зал, групповые ячейки, методические кабинеты, медкабинет, пищеблок полного технологического цикла, а также музыкальный зал для проведения праздников и занятий. На территории вокруг здания установили спортивные и игровые площадки.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе.

"К 2035 году только в ТиНАО планируется построить почти 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также около 100 культурно-досуговых объектов", – сказал он.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что во втором квартале 2024 года на городские торги по аренде выставят три участка в ТиНАО. Земельные объекты общей площадью 0,4 гектара расположены в Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском поселениях. Победители торгов получат возможность построить там торговые объекты суммарной площадью более двух тысяч "квадратов".