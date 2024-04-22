Мосгордума рассмотрит законопроект об укрупнении муниципалитетов ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Мосгордумы рассмотрят законопроект о новом административном делении в ТиНАО. Соответствующий документ размещен в базе столичного парламента.

Предполагается, что в Москве появятся новые внутригородские муниципальные образования: муниципальные округа Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка и городской округ Троицк. Депутаты предлагают создать их путем изменения границ и преобразования отдельных административных единиц – муниципальных округов, городских округов, поселений.

"Новое административное деление простимулирует экономический рост и технологическое развитие, позволит повысить качество жизни в ТиНАО", – указал председатель городской думы Алексей Шапошников в беседе с Агентством "Москва".

По его словам, укрупнение поселений позволит дать стимул экономическому росту и технологическому развитию, а также улучшит качество жизни на новых территориях города.

По словам Сергея Собянина, власти столицы продолжают развивать и транспортную инфраструктуру ТиНАО. В частности, для жителей Коммунарки до конца 2024 года станет доступна вторая станция метрополитена. Также до 2027 года планируется достроить новую линию метро до Троицка, указывал ранее мэр Москвы.