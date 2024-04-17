Почти полсотни детских садов и школ построят в Москве до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве до конца года достроят еще 47 образовательных объектов, включая детские сады и школы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года в Москве построено 8 детских садов и 3 школы. При этом в оставшиеся месяцы года планируется достроить еще 19 дошкольных зданий и 28 школьных", – добавил заммэра.

По его словам, они появятся как в новых районах города, так и в уже сложившихся. При этом на долю инвесторов приходится более половины от планируемых к вводу объектов, сказал Бочкарев. Это позволяет обеспечить горожан достаточным количеством мест в образовательных учреждениях, расположенных в шаговой доступности.

"Согласно нашему последнему исследованию, 82% москвичей отметили значимость расположения этих объектов в шаговой доступности от жилья, а также достаточно высоко оценили уровень обеспеченности столичных кварталов образовательными учреждениями", – добавил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Также он подчеркнул, что возможность для развития детей является важным показателем района в глазах его жителей.

Ранее Бочкарев рассказал, что новый жилой комплекс появится в районе Выхино-Жулебино на улице Академика Скрябина рядом с пересечением с Волгоградским проспектом. Кроме жилья, в нем запланирована социальная и деловая инфраструктура, а общая площадь объекта составит более 162 тысяч квадратных метров.