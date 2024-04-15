Собянин рассказал о реализации первого проекта комплексного развития территорий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о результатах первого проекта комплексного развития территории: в Октябрьском Поле ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

Согласно условиям договора, который был заключен в 2020 году, инвестор построит на месте бывшей промзоны современный городской квартал.

"Ранее там ввели в эксплуатацию дом с медицинским центром и школу. Сейчас достраивают жилье, бизнес-центр и еще один детский сад", – отметил мэр Москвы.

По словам Собянин, на сегодня в столице реализуются 75 проектов КРТ, общая площадь участков составляет более 995 гектаров. На месте старых зданий возведут свыше 19,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из них около 4 миллионов – жилье для участников программы реновации.

Помимо этого, планируется построить порядка 2,3 миллиона "квадратов" промпредприятий и более 6 миллионов квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая школы, медучреждения, колледжи, спорткомплексы и прочие объекты. Они дадут почти 194 тысячи рабочих мест.

"Больше всего проектов реализуется на севере столицы – 13, на юго-востоке – 12 и на юго-западе – 10", – добавил градоначальник.

Ранее столичные власти заключили с инвестором договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны Малино в Зеленограде. Инвестору придется реорганизовать более 17 гектаров земли, а также возвести здесь свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости.

До этого Собянин сообщил, что в Бескудниковском районе реорганизуют нежилую застройку в рамках КРТ. По словам мэра, общественно-деловые объекты возведут между Дмитровским шоссе, улицами Летчика Осканова и Дубнинской, а также недалеко от станции метро "Верхние Лихоборы".

