Мэр Москвы одобрил еще один проект комплексного развития территории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Бескудниковском районе реорганизуют нежилую застройку в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом пишет в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, общественно-деловые объекты возведут между Дмитровским шоссе, улицами Летчика Осканова и Дубнинской, а также недалеко от станции метро "Верхние Лихоборы".

Собянин рассказал, что на территории построят гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы, отделения банков, магазины и объекты общепита. В результате реализации проекта создадут порядка 4,6 тысячи рабочих мест.

"Всю прилегающую территорию приведем в порядок, также обустроим улично-дорожную сеть", – отметил мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве с начала 2023 года утвердили 17 проектов редевелопмента в рамках программ КРТ. На участках построят объекты жилья и недвижимости.