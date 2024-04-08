Городские операторы реорганизуют более 65 гектаров в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Северо-Восточном административном округе столицы операторы, назначенные городскими властями, реализуют пять проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"Они возведут более 835 тысяч квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости, а также жилье, в том числе для программы реновации. В результате там создадут около 5,6 тысячи рабочих мест", – рассказал Ефимов.

Так, новые кварталы появятся в районах Бабушкинском, Лосиноостровском, Северном, Останкинском и Ярославском. Кроме того, в строительство планируется вложить около 300 миллиардов рублей, благодаря чему ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов составит 12 миллиардов рублей.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в ходе реализации КРТ специалисты возведут свыше 220 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, в которые войдут школы и детские сады для более чем двух тысяч учеников и воспитанников. Также 3 спорткомплекса площадью 20,4 тысячи квадратных метров и почти 70 тысяч квадратных метров производственных объектов.

До этого Ефимов заявил, что свыше 36 гектаров земли реорганизуют на юго-западе Москвы. Так, операторы возведут более 768 тысяч квадратных метров жилья и свыше 93 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Кроме того, в ЮЗАО построят физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром, четыре детских сада и две школы.