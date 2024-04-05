Власти Москвы утвердили 17 проектов комплексного развития территорий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти с начала 2023 года утвердили 17 проектов редевелопмента в рамках программ комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 17 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий площадью свыше 122 гектаров расположены на территории 9 административных округов города.

"На них планируется построить более 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 2,1 миллиона квадратных метров – жилье, в том числе по программе реновации", – добавил Ефимов.

Также инвесторы должны построить здесь свыше 38,6 тысячи "квадратов" новых производств и более 712 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, спортивных объектов, школ и детских садов. В результате город получит свыше 17,4 тысячи рабочих мест. 10 территорий будут реорганизованы городскими операторами, а 7 – с участием инвесторов, уточнил заммэра.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что наиболее крупная по площади территория почти в 40 гектаров расположена на берегу Москвы-реки в Печатниках. В результате перестройки здесь появится современный городской квартал, включающий в себя более 1 миллиона "квадратов" жилья. Тут возведут и социальные объекты, указал он.

"Например, образовательный комплекс для 1,5 тысячи школьников и 675 воспитанников детских садов, подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов. Будут созданы почти 9,3 тысячи рабочих мест", – подчеркнул Гаман.

Другой объект площадью 20,72 гектара возведут в Лосиноостровском районе. На территории предполагается разместить новостройки для переселенцев из жилья по программе реновации. Там также построят школу, детский сад и различные социальные объекты, добавил Гаман. Самым маленьким объектом будет территория на улице Каховке в Черемушках.

Ранее Сергей Собянин уже рассказывал об этой территории. В рамках КРТ здесь планируют построить жилье для участников программы реновации и других городских нужд. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети.