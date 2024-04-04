Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в 2026 году, сообщил Сергей Собянин.

"Президентом принято решение возродить центральный ипподром нашей страны. Вместе с министерством сельского хозяйства мы приступаем к работе", – сказал мэр Москвы в ходе торжественной церемонии по началу работ.

Градоначальник подчеркнул, что планируется полностью отреставрировать главное здание и спортивную зону. Кроме того, будут выстроены заново конюшни для тысячи спортивных лошадей. По его словам, в итоге объект станет ипподромом мирового уровня, отвечающим всем современным стандартам.

"И, конечно, будет выполнено качественное благоустройство как на самом стадионе, так и вокруг него", – сказал мэр.

Собянин напомнил, что столичному ипподрому исполняется уже 190 лет. Однако, несмотря на статус старейшего в стране, его инфраструктура устарела морально и физически.

На церемонии также выступил глава российского министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который заявил, что реконструкция даст толчок развитию конного спорта в РФ. Министр уверен, что на объекте будут организовывать большие культурные мероприятия в столице.

Реставраторы восстановят исторический облик главного здания ипподрома общей площадью 17 000 квадратных метров, включая кровлю, фасады, пол, потолки, лепнину и другие элементы. Специалисты планируют увеличить вместимость зрительских трибун в 2 раза, до 2 165 человек, а также открыть 4 зала тотализатора.

Кроме того, предполагается восстановить исторический ресторан на 150 мест, а также не только сохранить музей конного спорта, но и расширить его в 6 раз. Реставраторы проведут работы на пилонах ворот с конными скульптурами, украшающих въезд на ипподром со стороны Ленинградского проспекта, а также в целом почти в 1,5 раза увеличат общую инфраструктуру для лошадей и спортсменов.

В настоящее время рабочие ведут подготовку территории и устраивают фундаменты для новых зданий, а специалисты разрабатывают проектную документацию.

В конце февраля этого года стало известно, что городские власти запланировали научно-исследовательские и изыскательские мероприятия на территории Центрального московского ипподрома. В дальнейшем эти данные учитываются при разработке проекта реставрации площадки, основанной в 1834 году.