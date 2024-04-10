Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 12:15

Город

Восемь неэффективно используемых участков реорганизуют в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неэффективно используемые участки на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект реализует назначенный городом оператор, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в Некрасовке появится современное городское пространство на восьми участках общей площадью 32,52 гектара. Там построят свыше 608 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилье, социальную и деловую инфраструктуру.

Заммэра добавил, что инвестиции в проект оцениваются почти в 152 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,6 миллиарда. Всего создадут порядка 3,6 тысячи новых рабочих мест, указал он.

В проект включили восемь участков на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде № 4296. Большинство располагающихся там территорий не застроены и не используются.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что после реализации проекта в Некрасовке будет 483,3 тысячи "квадратов" жилья и 119 тысяч "квадратов" социальной и общественно-деловой недвижимости, в том числе детсады на 600 мест, школы, в которых смогут получить образование тысячи детей, торговый центр площадью 50 тысяч квадратных метров, офисы, филиалы банков и другое. Также, согласно проекту, планируется строительство современного производства.

Ранее Ефимов рассказал, что в САО реализуют девять проектов КРТ. На площади более 178 гектаров построят свыше 3,8 миллиона "квадратов" недвижимости. Общий объем вложений в развитие проектов может превысить 347 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит больше 15 миллиардов. После реализации будет создано не менее 41 тысячи рабочих мест, прокомментировал заммэра.

Новые проекты КРТ не изменят оригинальный облик Москвы

Читайте также


город
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика