Восемь неэффективно используемых участков реорганизуют в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неэффективно используемые участки на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект реализует назначенный городом оператор, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в Некрасовке появится современное городское пространство на восьми участках общей площадью 32,52 гектара. Там построят свыше 608 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилье, социальную и деловую инфраструктуру.

Заммэра добавил, что инвестиции в проект оцениваются почти в 152 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,6 миллиарда. Всего создадут порядка 3,6 тысячи новых рабочих мест, указал он.

В проект включили восемь участков на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде № 4296. Большинство располагающихся там территорий не застроены и не используются.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что после реализации проекта в Некрасовке будет 483,3 тысячи "квадратов" жилья и 119 тысяч "квадратов" социальной и общественно-деловой недвижимости, в том числе детсады на 600 мест, школы, в которых смогут получить образование тысячи детей, торговый центр площадью 50 тысяч квадратных метров, офисы, филиалы банков и другое. Также, согласно проекту, планируется строительство современного производства.

Ранее Ефимов рассказал, что в САО реализуют девять проектов КРТ. На площади более 178 гектаров построят свыше 3,8 миллиона "квадратов" недвижимости. Общий объем вложений в развитие проектов может превысить 347 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит больше 15 миллиардов. После реализации будет создано не менее 41 тысячи рабочих мест, прокомментировал заммэра.