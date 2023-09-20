Девять проектов комплексного развития территорий реализуют на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В северном административном округе Москвы будут реализованы девять проектов комплексного развития территорий. На общей площади свыше 178 гектаров возведут более 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил исполняющий обязанности заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем инвестиций в развитие проектов может составить более 347 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – свыше 15 миллиардов рублей. По итогам реорганизации площадок будет создано не менее 41 тысячи рабочих мест", – добавил он.

По словам исполняющего обязанности заммэра, под реогранизацию попадут участки бывших промзон Коровино, Братцево, Автомоторная, "Вагоноремонт" и Дегунино – Лихоборы. Также недвижимость будет возведена на неэффективных территориях, находящихся в Дмитровском проезде и на улице Новой Ипатовке.

Новые дома и кварталы, куда в будущем могут заселиться граждане, строители возведут в Войковском, Западном и Восточном Дегунино, Головинском, Дмитровском, Коптево и Тимирязевском районах столицы, сказал Ефимов.

Исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на месте ранее недостроенных зданий, пустых земель, складов и других устаревших объектов появится более 2,2 миллиона квадратных метров жилья.

"Планируется строительство свыше 1,6 миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов. Так, здесь появится семь детских садов для более чем 1,6 тысячи воспитанников и столько же школ для 3,7 тысячи учеников", – добавил он.

Гаман отметил, что специалисты также построят шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, три медучреждения, высокотехнологичые производства, технопарки, кафе, магазины, которые смогут посетить москвичи, и многое другое.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что город принял решение о комплексном развитии территорий в районах Ростокино, Тропарево-Никулино и Покровское-Стрешнево. Вместо нежилых зданий там возведут гостиницу, офисы, кафе, магазины, рестораны, подстанцию скорой помощи, здание отдела внутренних дел МВД России, технопарк и другие объекты.



Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий