Три участка бывшей промзоны Огородный проезд реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город принял решение о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны Огородный проезд общей площадью около 15 гектаров, право на их реорганизацию выставят на торги к концу сентября. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,2 миллиарда рублей. В результате появится почти 2,7 тысячи новых рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участки расположены в районе Огородного проезда, Складочной улицы и проезда Добролюбова. Недалеко от них находятся станция метро "Дмитровская" и одноименная платформа МЦД-2, а также станция метро "Бутырская".

Как добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на указанной территории вместо складов планируется возвести современный жилой квартал. Общая площадь застройки составит 192 тысячи квадратных метров, из которых 30 тысяч "квадратов" придется на дома по программе реновации.

"В будущем квартале построят физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу и базу для коммунальных служб. Жители районов Бутырский и Марьина Роща получат обновленную и доступную инфраструктуру", – заключил Гаман.

Ранее стало известно о планах по реорганизации трех неэффективно используемых участка в Басманном районе суммарной площадью 6,12 гектара. На них построят почти 235 тысяч квадратных метров недвижимости.

