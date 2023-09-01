Более 10 коммерческих, деловых и производственных объектов построили в ТиНАО с начала года

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С начала года в ТиНАО было возведено более десятка объектов производственного, делового и коммерческого назначения. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В процессе развития новых территорий город строго придерживается принципа сбалансированной застройки районов. Наряду со строительством жилья, возводится необходимая инфраструктура, в том числе и коммерческая недвижимость", – отметил он.

По словам заммэра, на сегодняшний день в ТиНАО находится свыше 190 предприятий. Там сформировали конкурентные условия для ведения бизнеса. Бочкарев подчеркнул, что здесь удобно размещать малые предприятия, крупные технопарки, индустриальные и высокотехнологичные промышленные объекты.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин добавил, что благодаря развитию такой инфраструктуры в районе можно будет создать более 10 тысяч рабочих мест.

"В новых округах мы уже сумели увеличить число рабочих мест в округах с момента их присоединения к столице более чем втрое. И сегодня оно превышает 280 тысяч", – сказал он.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что в столичном районе Тимирязевском построят бизнес-центр площадью 50 тысяч квадратных метров по программе КРТ.

В проект инвестируют семь миллиардов рублей. При этом ежегодный доход города от возведения объекта составит 450 миллионов рублей. Проект позволит увеличить число рабочих мест в городе на 3,5 тысячи, добавил он.

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