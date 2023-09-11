Инвестор построит офисный центр с паркингом около станции метро "Калужская"

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Город заключил с застройщиком договор аренды земли для строительства офисного центра с паркингом около столичной станции метро "Калужская". Объекты возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, площадь постройки составит 42,6 тысячи квадратных метров. Строительство создаст дополнительные рабочие места за пределами центра города.

Офисный центр с паркингом будет построен на участке площадью около 0,6 гектара, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Землю инвестору предоставили без проведения торгов на пять лет, в течение которых он должен возвести объекты и ввести их в эксплуатацию.

МаИП является особым статусом, получить его могут значимые для Москвы объекты, которые направлены на увеличение числа рабочих мест, развитие городской инфраструктуры, рост инвестиций в экономику столицы. Предпочтение отдают современным производствам, спортивной и социальной инфраструктуре, инновационным центрам и высоким технологиям.



При строительстве столицы учитывается ключевой принцип комплексности и сбалансированности. Новые дома, метро и дороги влияют как на развитие города, так и на бытовые нужды горожан. Среда Москвы ориентирована на человека, город проектируется с заделом на будущее.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Тимирязевском построят бизнес-центр по программе комплексного развития территорий (КРТ). В проект инвестируют семь миллиардов рублей.

До этого Мосгосстройнадзор одобрил строительство последнего корпуса бизнес-парка Ostankino в столичном районе Бутырском. Общая площадь 12-этажного здания составит более 22,6 тысячи квадратных метров. В нем расположатся офисы класса А.

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