Бизнес-центр построят в Тимирязевском районе Москвы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Тимирязевском построят бизнес-центр по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках программы комплексного развития территорий в Тимирязевском районе на месте недостроенного пятиэтажного гаража-стоянки появится бизнес-центр класса А общей площадью 50 тысяч квадратных метров с подземной парковкой. Проект планировки территории, включающий в себя неэффективно используемый участок, уже утвержден", – сообщил он.

В проект инвестируют семь миллиардов рублей. При этом ежегодный доход города от возведения объекта составит 450 миллионов рублей. Проект позволит увеличить число рабочих мест в городе на 3,5 тысячи.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что 25-этажная офисная башня, помимо офисных помещений, будет включать отделения банков, магазины, кафе и сервисные службы. Планируется, что место станет точкой притяжения для жителей всего района.

Участок будущего бизнес-центра окружен жилой застройкой. В пешей доступности от него располагаются станция метро "Дмитровская", а также платформы МЦД-2 и строящаяся станция МЦД-1.

Ранее Мосгосстройнадзор одобрил строительство последнего корпуса бизнес-парка Ostankino в столичном районе Бутырском. Общая площадь 12-этажного здания составит более 22,6 тысячи квадратных метров. В нем расположатся офисы класса А.

