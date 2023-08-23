Дата-центр на 140 серверов появится на юге Москвы

Фото: Москомстройинвест

Дата-центр на 140 серверных стоек появится на территории формируемого бизнес-пространства в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города Андрея Бочкарева.

По его словам, мощность дата-центра составит 1 мегаватт, он будет иметь высокий уровень надежности. Объект интегрируют в состав бизнес-центра, что повышает безопасность линии связи для резидентов, уточнил Бочкарев. Он отметил, что арендаторы смогут воспользоваться услугами дата-центра, а не строить собственную серверную комнату.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в свою очередь, добавила, что объект построят в бизнес-пространстве Taller. Его возводит компания Coldy на юге Москвы. В состав бизнес-пространства войдет два корпуса общей площадью 36 тысяч "квадратов". Объект строится по адресу Жуков проезд, дом 8.

"Оператор обеспечит круглосуточную поддержку и доступ к оборудованию, помощь с переездом и монтажом, а также возможность использования различных облачных сервисов для работы с информацией", – уточнила Пятова.

В двух корпусах Taller закончили монолитные мероприятия, поделились в пресс-службе. Сейчас специалисты продолжают кровельные работы. Вместе с этим строители осуществляют кладку внутренних стен. В скором времени там начнется устройство светопрозрачных конструкций. Пятова отметила, что благодаря этому проекту в Москве появится несколько тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что Мосгосстройнадзор утвердил возведение последнего корпуса бизнес-парка Ostankino в столичном районе Бутырском. В общей сложности площадь 12-этажного здания составит свыше 22,6 тысячи квадратных метров. В нем появятся офисы класса А.