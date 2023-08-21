Многофункциональный центр с медицинским кластером построят на северо-западе столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Инвестор построит многофункциональный центр с медицинским кластером на северо-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, центр появится на улице Демьяна Бедного, владении 24. Для его строительства город предоставит застройщику земельный участок площадью 0,6 гектара.

Землю инвестор получит в аренду на пять лет без участия в торгах. За это время он должен построить и ввести в эксплуатацию многофункциональный центр площадью почти 30,5 тысячи квадратных метров, который позволит оказывать широкий спектр помощи взрослым и детям.

Москва с начала 2023 года выделила землю под реализацию 28 масштабных инвестиционных проектов. В столице появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты. Их общая площадь превысит 400 тысяч квадратных метров.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, восемь участков площадью 15,6 гектара выделили под строительство спорткомплексов. Еще пять участков площадью 6,8 гектара предоставили для возведения объектов образования. Они будут рассчитаны на 2,1 тысячи учеников и воспитанников.

Кроме того, по словам Гамана, девять участков площадью 22 гектара выделены для строительства коммерческих объектов, еще 8,6 гектара – под возведение транспортной, коммунальной инфраструктуры и производства.

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