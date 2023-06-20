Собянин: в Москве с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов, среди которых строительство промышленных, спортивных, медицинских и образовательных объектов, транспортно-пересадочных узлов, гостиниц. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"В рамках МаИП (масштабные инвестиционные проекты. – Прим. ред.) предприниматели получают участки в аренду без торгов, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Такое сотрудничество выгодно всем сторонам", – подчеркнул градоначальник.

Собянин также напомнил об особых условиях для инвесторов, которые готовы запускать собственные производства. Так, с марта прошлого года для них действует льготная арендная ставка – один рубль за участок в год.

На сегодняшний день в рамках МаИП в Москве идет строительство 21 спорткомплекса, 19 школ и детских садов, а также 55 коммерческих объектов.

Ранее мэр Москвы сообщил, что предприятия городского хозяйства столицы на протяжении многих лет ведут работу по импортозамещению материалов. Нынешние условия стали не только вызовом для компаний, но и стимулом для собственных разработок, добавил Собянин.

До этого стало известно, что в период с 2018 по 2022 год инвестиции столичной промышленности в собственное развитие выросли в 1,7 раза.

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