Около 700 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создали на своих предприятиях почти 700 рабочих мест в первом квартале этого года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"За первые три месяца текущего года резиденты ОЭЗ “Технополис "Москва” трудоустроили на своих высокотехнологичных производствах 699 специалистов различного профиля. Это на 70 процентов превышает данные 2022 года и в 4,5 раза больше количества рабочих мест, созданных за аналогичный период в 2021 году. Всего с момента создания ОЭЗ работу на производственных площадках резидентов получили почти 10,4 тысячи человек", – заявил заммэра Москвы Владислав Овчинский.

На базе ОЭЗ работают более 200 высокотехнологичных компаний, из которых более 90 имеют статус резидента. Такой статус позволяет получать ряд налоговых и таможенных преференций.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев уточнил, что большинство мест – 321 – обеспечили предприятия из отраслей микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Больше всего сотрудников в первом квартале 2023 года трудоустроили компании "Микрон", "Элвис" и "НМ-ТЕХ". За все время работы ОЭЗ эти компании трудоустроили свыше 6,1 тысячи сотрудников.

Отмечается, что количество созданных рабочих мест в компаниях – резидентах кластера микроэлектроники и оптики выросло почти на 85% в годовом исчислении. В компаниях с аналогичным статусом, которые занимаются медицинскими технологиями и фармацевтикой, сейчас работают почти 2 тысячи специалистов.

Резиденты и компании, локализовавшие свои производства на базе ОЭЗ "Технополис "Москва", помимо льгот, могут пользоваться развитой инфраструктурой площадок, развивать свои предприятия в столице, сотрудничать при разработке проектов с другими компаниями и резидентами ОЭЗ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "Технополис Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ. Он отметил, что за все время работы предприятия "Технополиса "Москва" инвестировали в свое развитие более 125 миллиардов рублей. А в прошлом году объем их производства увеличился на 61,1%.

При этом всего в рамках рейтинга анализировалось 126 площадок, 100 из которых – индустриальные парки.

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